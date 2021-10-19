Тренер «Лестера» Роджерс не планирует проводить ротацию в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс рассказал о целях своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».

«Мы приехали сюда побеждать, добыли победу в последнем матче и хотим продолжать эту серию, поэтому не планирую проводить сильную ротацию. «Спартак» — отличная команда с качественными игроками. Не каждый может приехать в Неаполь и победить, даже несмотря на то, что у «Наполи» было 10 человек», - приводит слова Роджерса «Чемпионат».

Добавим, что обе команды являются лидерами группы С. У «Лестера» шесть очков, а у «Спартака» - три.

Матч «Спартак» - «Лестер» начнется 20 октября в 17:30 в Москве.