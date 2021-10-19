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«Аякс» разгромил дортмундскую «Боруссию»
19 октября 23:54
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Аякс"

«Аякс» разгромил дортмундскую «Боруссию»

Встреча прошла в Амстердаме.

«Аякс» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов победил дортмундскую «Боруссию» со счетом 4:0.

В составе команды из Амстердама забили Дейли Блинд (25-я минута), бразильский форвард Антони (57-я) и французский нападающий Себастьен Аллер (71), еще один гол был забит в свои ворота полузащитником Марко Ройсом (11).

Таким образом, «Аякс» набрал 9 очков и стал единоличным лидером группы С, «Боруссия» на второй строчке с шестью очками.

3 ноября пройдет четвертый тур, в котором команды игравшие в гостях проведут домашние матчи с тем же соперником.

Лига чемпионов

Группа С

3-й тур

«Аякс» (Амстердам, Нидерланды) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - 4:0 (2:0)

Голы: Ройс, 11 (автогол), Блинд, 25, Антони, 57, Аллер, 71

«Бешикташ» (Стамбул, Турция) - «Спортинг» (Лиссабон, Португалия) - 1:4 (1:3)

Голы: Ларин, 24 - Коатес, 15, 27, Сарабия, 44 (пен.), Паулинью, 89

источник: «Советский спорт»
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