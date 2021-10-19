«Аякс» разгромил дортмундскую «Боруссию»

«Аякс» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов победил дортмундскую «Боруссию» со счетом 4:0.

В составе команды из Амстердама забили Дейли Блинд (25-я минута), бразильский форвард Антони (57-я) и французский нападающий Себастьен Аллер (71), еще один гол был забит в свои ворота полузащитником Марко Ройсом (11).

Таким образом, «Аякс» набрал 9 очков и стал единоличным лидером группы С, «Боруссия» на второй строчке с шестью очками.

3 ноября пройдет четвертый тур, в котором команды игравшие в гостях проведут домашние матчи с тем же соперником.

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