«Шериф» потерпел первое поражение на групповом этапе Лиги чемпионов, уступив «Интеру»

«Шериф» в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов проиграл «Интеру» со счетом 1:3.

За команду из Италии отличились Эдин Джеко (34-я минута), Артуро Видаль (58) и Стефан де Врей (67).

У клуба из Молдавии забил экс-полузащитник «Тамбова» Себастьян Тилль (52).

Несмотря на этот результат команды остались на тех же местах в группе D. «Шериф» на первом с шестью очками, а «Интер» на третьем - с четырьмя.

3 ноября пройдет четвертый тур, в котором команды сыграют снова друг с другом но уже в Молдавии.