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Дубль Винисиуса помог «Реалу» разгромить на выезде «Шахтер» в матче Лиги чемпионов
19 октября 23:51
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автор фото: ФК «Реал» (Мадрид)

Дубль Винисиуса помог «Реалу» разгромить на выезде «Шахтер» в матче Лиги чемпионов

Встреча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов прошла во вторник в Киеве на стадионе «Олимпийский».

Футболисты донецкого «Шахтера» уступили мадридскому «Реалу» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:5.

Голами в этой встрече отметились Винисиус Жуниор (51-я и 56-я минуты), Родриго (65) и Карим Бензема (90+1), еще один мяч в собственные ворота срезал защитник «Шахтера» Сергей Кривцов (37).

После этой победы «Реал» набрал шесть очков и догнал в турнирной таблице молдавский «Шериф», но уступает клубу из Тирасполя по дополнительным показателям. «Шахтер» потерпев второе поражение в трех встречах, с одним очком занимает четвертое место.

Добавим, что в следующем туре команды вновь сыграют между собой, но уже в Испании.

Лига чемпионов
Группа D
3-й тур

«Шахтер» (Донецк) – «Реал» (Мадрид) – 0:5 (0:1).

Голы: Кривцов, 37 (автогол). Винисиус Жуниор, 51. Винисиус Жуниор, 56. Родриго, 65.

источник: «Советский спорт»
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