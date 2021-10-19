Дубль Винисиуса помог «Реалу» разгромить на выезде «Шахтер» в матче Лиги чемпионов

Футболисты донецкого «Шахтера» уступили мадридскому «Реалу» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:5.

Голами в этой встрече отметились Винисиус Жуниор (51-я и 56-я минуты), Родриго (65) и Карим Бензема (90+1), еще один мяч в собственные ворота срезал защитник «Шахтера» Сергей Кривцов (37).

После этой победы «Реал» набрал шесть очков и догнал в турнирной таблице молдавский «Шериф», но уступает клубу из Тирасполя по дополнительным показателям. «Шахтер» потерпев второе поражение в трех встречах, с одним очком занимает четвертое место.

Добавим, что в следующем туре команды вновь сыграют между собой, но уже в Испании.

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Группа D

3-й тур