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Дубль Месси принес «ПСЖ» победу над «Лейпцигом»
19 октября 23:58
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "ПСЖ"

Дубль Месси принес «ПСЖ» победу над «Лейпцигом»

Встреча прошла в Париже.

«ПСЖ» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов победил «Лейпциг» со счетом 3:2.

В составе парижан главных героем стал Лионель Месси, который забил сначала с игры (67-я минута), а потом с пенальти (74), еще один гол на свой счет записал Килиан Мбаппе (10), который в компенсированное ко второму тайму время не реализовал пенальти.

У «Лейпцига» отличились Андре Силва (28) и Норди Мукиеле (57).

Таким образом, «ПСЖ» набрал 7 очков и стал лидером группы А, «Лейпциг» остался с нулем очков в турнирной таблице.

3 ноября команды вновь сыграют друг с другом, на этот раз в Лейпциге.

Лига чемпионов

Группа А

«ПСЖ» (Франция) - «Лейпциг» (Германия) - 3:2 (1:1)

Голы: Мбаппе, 10, Месси, 67, 74 (пен.) - Андре Силва, 28, Мукиеле, 57

Нереализованный пенальти: Мбаппе, 90+5

источник: «Советский спорт»
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