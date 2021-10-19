Дубль Месси принес «ПСЖ» победу над «Лейпцигом»

«ПСЖ» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов победил «Лейпциг» со счетом 3:2.

В составе парижан главных героем стал Лионель Месси, который забил сначала с игры (67-я минута), а потом с пенальти (74), еще один гол на свой счет записал Килиан Мбаппе (10), который в компенсированное ко второму тайму время не реализовал пенальти.

У «Лейпцига» отличились Андре Силва (28) и Норди Мукиеле (57).

Таким образом, «ПСЖ» набрал 7 очков и стал лидером группы А, «Лейпциг» остался с нулем очков в турнирной таблице.

3 ноября команды вновь сыграют друг с другом, на этот раз в Лейпциге.