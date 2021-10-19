Голы Салаха и Кейта принесли «Ливерпулю» победу над «Атлетико», у Гризманна дубль и красная карточка

Футболисты «Атлетико» уступили «Ливерпулю» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:3.

В составе английского клуба голами отметились Мохамед Салах (8-я и 76-я минуты) и Наби Кейта (13), у испанской команды дублем отличился Антуан Гризманн (20, 34), получивший на 52-й минуте прямую красную карточку за грубую игру против нападающего «мерсисайдцев» Фирмино.

После этой игры «Ливерпуль» набрал девять очков и продолжает лидировать в группе B. «Атлетико» с четырьмя очками занимает второе место.

Добавим, что в следующем туре команды вновь сыграют между собой, но уже в Англии.

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3-й тур