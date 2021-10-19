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Голы Салаха и Кейта принесли «Ливерпулю» победу над «Атлетико», у Гризманна дубль и красная карточка
19 октября 23:57
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автор фото: ФК «Атлетико» (Мадрид)

Голы Салаха и Кейта принесли «Ливерпулю» победу над «Атлетико», у Гризманна дубль и красная карточка

Встреча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов прошла во вторник в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

Футболисты «Атлетико» уступили «Ливерпулю» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:3.

В составе английского клуба голами отметились Мохамед Салах (8-я и 76-я минуты) и Наби Кейта (13), у испанской команды дублем отличился Антуан Гризманн (20, 34), получивший на 52-й минуте прямую красную карточку за грубую игру против нападающего «мерсисайдцев» Фирмино.

После этой игры «Ливерпуль» набрал девять очков и продолжает лидировать в группе B. «Атлетико» с четырьмя очками занимает второе место.

Добавим, что в следующем туре команды вновь сыграют между собой, но уже в Англии.

Лига чемпионов
Группа В
3-й тур

«Атлетико» (Мадрид) – «Ливерпуль» – 2:3 (2:2).

Голы: Гризманн, 20. Гризманн, 34. – Салах, 8. Кейта, 13. Салах, 76 (пен.).
Удаление: Гризманн, 52.

источник: «Советский спорт»
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