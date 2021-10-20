После победы «Селтика» над венгерским «Ференцварошем» (2:0) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы Россия опустилась на десятое место в рейтинге УЕФА, пропустив вперед Шотландию.

Шотландский Премьершип набрал в таблицу рейтинга 31,700 балла, у российской премьер-лиги 31,682 балла, на 11-м месте Украина с 30,600 балла.

Отметим, что если по итогам сезона все чемпионаты останутся на своих местах в рейтинге УЕФА, то каждая страна будет иметь право делегировать по две команды в Лигу чемпионов и в Лигу конференций и один клуб в Лигу Европы.

Добавим, что российские команды начнут выступление в еврокубках на этой неделе сегодня: «Спартак» примет на своем поле в матче Лиге Европы «Лестер», а «Зенит» - в Лиге чемпионов «Ювентус». Завтра «Локомотив» также дома сыграет против «Галатасарая» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.