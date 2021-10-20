Черчесов высказался о возможном возвращении в сборную России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, возможна ли в будущем совместная работа с Александром Дюковым, который является президентом РФС.

«За пару лет совместной работы можно вспомнить много хорошего, этого уже не вычеркнешь из памяти, а момент с расставанием не повод превращать это в трагедию и подвергать сомнениям человеческие и профессиональные отношения. А будет ли, выражаясь языком бизнеса, Александр Валерьевич иметь в своем портфеле акции по фамилии Черчесов — не мне об этом судить», - приводит слова российского тренера «Спорт-Экспресс».

Черчесов был наставником сборной России с 10 августа 2016 года по 8 июля 2021 года.

Под руководством его руководством российские футболисты вышли в четвертьфинал домашнего чемпионата мира и пробились в финальную часть Евро-2020, где выступила неудачно, заняв последнее место в группе.

Также за это время сборная России дважды выступала в дивизионе В Лиги наций и не смогла добиться повышения в классе, занимая в группе второе место.