Главный тренер «Спартака» Витория рад прогрессу игрока «Лестера» Перейры

Главный тренер московского «Спартака» накануне отметил своего бывшего игрока Рикарду Перейра, который в настоящий момент выступает в «Лестере».

«Был очень рад встретить Рикарду перед завтрашней игрой в Лиге Европы! Когда он был еще очень юн, я говорил своим помощникам в «Витория Гимараэш», что нам стоит выпускать его на поле уже сейчас, чтобы в будущем он не чувствовал давления. Затем он обрел крылья и взлетел на вершину европейского футбола. Я всегда очень рад увидеть своих бывших подопечных. Несмотря на то что завтра мы будем по разные стороны баррикад бороться за три очка, я надеюсь, что ты будешь счастлив и успешен. Ты заслуживаешь этого, Рикарду!» - приводит слова Витории RT, ссылаясь на инстаграм футболиста.

За «Виторию Гимараэш» защитник выступал с 2012 по 2013 гг., приняв участие в 38 матчах, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

В текущем сезоне 28-летний футболист «Лестера» отличился двумя голевыми передачами в семи играх во всех турнирах. За «лис» Перейра выступает с июля 2018 года, перейдя в английский клуб из «Порту».

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» - «Лестер» начнется сегодня в Москве в 17:30.