Политолог уверен, на Путина оказал влияние выход людей на Манежную площадь из-за смерти Свиридова

Политолог Станислав Белковский заявил, что Путин сравнивал футбольных фанатов с националистами из-за акций, связанных с убийством болельщика московского «Спартака» Егора Свиридова.

«На Путина произвел впечатление казус Егора Свиридова и выход 10 тысяч человек на Манежную площадь. У него в голове возникла четкая ассоциация между футбольными болельщиками и националистическими группами, которые могут устраивать на улицах всякие безобразия. Если помните, он даже лично ездил на могилу к Егору Свиридову. Представить себе, что Путин поехал на могилу к Борису Немцову, совершенно невозможно, а к Егору Свиридову он поехал. Для него эта тема была проблематизирована именно в таком контексте: необходимо нейтрализовать возможные уличные волнения с участием болельщиков, националистов. Как только задача была решена, у него пропал интерес», - cказал Белковский в интервью Sports.ru.

Свиридов был убит 6 декабря 2010 года после драки с участием самого погибшего и четырех человек с лицами кавказской национальности. По итогам расследования был задержан уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов, который применил травматический пистолет.

В итоге Черкесов был посажен в тюрьму на 20 лет и 6 месяцев, а пять его товарищей были приговорены к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Добавим, что акции протеста проходили не только в Москве, но в 11 других городах России.