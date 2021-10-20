«Спартак» заявил стадион «Арена Химки» в качестве резервного на текущий сезон

Стадион «Арена Химки» объявлен резервным для «Спартака» на сезон 2021/2022.

Об этом стало известно «Чемпионату».

Ранее стало известно, что власти Москвы обсуждают введение локдауна в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября. Это может повлиять на домашние матчи московских клубов Российской Премьер-лиги - «Спартак» (30 октября с «Ростовом» и 7 ноября с «Локомотивом») и «Динамо» (6 ноября с Краснодаром).

Также стало известно, что в нерабочие дни в столице будут закрыты торговые центры, рестораны, кафе, а также запрещено посещение массовых мероприятий.