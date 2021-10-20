Лучший голеадор РПЛ Агаларов рискует пропустить из-за травмы до двух недель

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов получил травму и может пропустить матч 12-го тура РПЛ с «Рубином».

Как стало известно Sport24, при обследовании у 21-летнего нападающего выявлен сильный ушиб тазобедренного сустава. Точные сроки полного выздоровления пока не известны, это займет примерно одну-две недели. Сейчас футболист занимается индивидуальной программой, в течение недели за ним будут наблюдать врачи.

В настоящий момент «Уфа» пребывает на последнем месте в РПЛ, имея в активе всего девять очков. При этом, Агаларов является лучшим бомбардиром лиги с девятью забитыми мячами. Ближайший матч в Российской премьер-лиге подопечные Стукалова проведут против «Рубина» 24 октября.