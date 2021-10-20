«Реал», «Барселона» и «Ювентус» составили новый проект Суперлиги, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на The Sun.

По данным источника, в этот раз клубам будет предоставлена возможность участия в двух открытых дивизионах, в каждом из которых будут участвовать по 20 команд.

Помимо этого предлагается оставить в силе финансовый фейр-плей, который УЕФА хочет в ближайшее время смягчить.

По первоначальному проекту предполагался лишь один дивизион из двадцати команд, из которых у пятнадцати было гарантированное участие независимо от результатов в прошлом сезоне.