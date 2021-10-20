Стив Брюс объявлен в отставку с поста главного тренера «Ньюкасла»

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Стив Брюс ушел в отставку, сообщает официальный сайт клуба. Договор расторгается по взаимному соглашению сторон. Грэм Джонс был назначен временным наставником «Ньюкасла».

Ранее сообщалось, что кандидатами на пост тренера в английском клубе являются: тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, экс-тренер «Ромы» и «Шахтера» Пауло Фонсека, тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард, руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник или глава «Вильярреала» Унаи Эмери.

Напомним, что большую часть акций «сорок» (около 80 процентов) приобрел Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media.

Глава PIF Ясир аль-Румайян занял пост неисполнительного председателя правления клуба. Исполнительный директор PCP Capital Partners Аманда Стейвли вошла в совет директоров «Ньюкасла».

По информации СМИ, предыдущий владелец клуба миллиардер Майкл Эшли продал команду за сумму около 360 миллионов евро.