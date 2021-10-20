Артем Дзюба: Интереснее, когда в группе «Ювентус» и «Челси», чем «Брюгге» и «Лион»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал о сегодняшнем сопернике сине-бело-голубых в матче третьего тура Лиги чемпионов - «Ювентусе», а также поделился своим мнением о группе команды в этом сезоне..

«Конечно, интереснее когда в группе «Ювентус» и «Челси», а не «Брюгге» и «Лион». Играть против них - это событие, и это дорогого стоит. Кьеза для меня прямо открытие, как и для многих других. Он держит определённый космический уровень, начиная с Евро. Сейчас он действительно чуть ли не главная звезда «Ювентуса», - передает слова Дзюбы «Матч ТВ».

Напомним, что по итогам двух первых туров подопечные Сергея Семака набрали три очка и расположись на третьем месте в турнирной таблице. «Ювентус» идет на первой строчке с шестью очками.