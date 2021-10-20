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20 октября 14:33
автор: Максим Скороходов

Ряд европейских федераций может выйти из ФИФА, если чемпионат мира будут проводить раз в два года

Организация хочет ввести новый международный календарь, начиная с 2026 года.

Ряд европейских федераций может выйти из ФИФА, если международная организация будет настаивать на проведении чемпионата мира раз в два года, сообщает RT, ccылаясь на AP News.

Ранее стало известно, что ФИФА представила новый проект международного календаря, по которому, начиная с турнира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике чемпионат мира будет проводится раз в два года. В таком случае чемпионат Европы будет проводится по нечетным годам.

Добавим, что данную инициативу поддерживают 166 национальных федераций.

источник: «RT на русском»
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