Шамиль Газизов: Не могу сказать, что Агаларов точно пропустит матч против «Рубина»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о состоянии травмированного нападающего Гамида Агаларова перед игрой 12-го тура Российской Премьер-лиги с «Рубином».

«Пока мы надеемся на лучшее. Не могу сказать, что Гамид точно пропустит матч с «Рубином». Обследование было, мы восстанавливаем игрока. Агаларов тренируется не в общей группе», — сказал Газизов «Чемпионату».

В настоящий момент «Уфа» пребывает на последнем месте в РПЛ, имея в активе всего девять очков. При этом, Агаларов является лучшим бомбардиром лиги с девятью забитыми мячами. Ближайший матч в Российской премьер-лиге подопечные Стукалова проведут против «Рубина» 24 октября.