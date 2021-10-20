Маринато Гилерме: Если мы хотим продолжить наш путь в Лиге Европы, мы должны брать очки завтра

Голкипер «Локомотива» рассказал о подготовке команды к матчу против турецкого «Галатасарая».

«Это, конечно, сложная игра. Но, как сказал тренер, мы готовы к игре. Мы знаем, насколько она важна. Если мы хотим продолжить наш путь в Лиге Европы, мы должны брать завтра очки. Мы настроены на победу.

Изменения в команде при новом тренере? Мы мало времени провели вместе, чтобы судить. Конечно, все по-другому. Сейчас мы больше работаем с тактикой. Тренер хочет донести до команды свою мысль», — сказал Гилерме.

Напомним, что матч «Локомотив» - «Галатасарай» состоится 21 октября в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. После двух стартовых туров «железнодорожники» занимают последнее место в группе с одним очком. «Галатасарай» располагается на первом месте с четырьмя баллами.