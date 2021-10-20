Унаи Эмери: Мы очень довольны Иосифовым, он быстро адаптировался в Испании

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери высказал свое мнение о российском нападающем Никите Иосифове, играющем за вторую команду.

«Никита работает очень хорошо, каждый день, на каждой тренировке. Ему нравится играть за вторую команду и тренироваться с нами. И мы очень счастливы с ним, потому что этот парень хочет учиться. Мы даже удивлены быстрой адаптацией Никиты, учитывая, что он не говорит по-испански. Но он все прекрасно воспринимает на глаз.

С его первой предсезонной игры против «Марселя» он производит хорошее впечатление. Мне приятно с ним работать, потому что он все делает с улыбкой, получает удовольствие от своей работы и понимает, что у него хорошие возможности для карьерного роста.

Мы верим, что он скоро предпримет шаги, чтобы стать важным игроком в Вильярреале », - сказал Эмери в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.

Добавим, что контракт «Вильярреалом» с 20-летним футболистом рассчитан на пять лет.