«Зенит» уступил «Ювентусу» в матче молодежного первенства Лиги чемпионов

Сегодня, 20 октября, на стадионе «Смена СДЮШОР» в Санкт-Петербурге состоялся матч третьего тура группового этапа юношеской Лиги чемпионов, в которой «Зенит» принимал «Ювентус». Матч закончился победой гостей со счетом 2:0.

Первый гол в матче на 2-й минуте забил Габриеле Мулацци с передачи Матиаса Соуле. Удвоил преимущество гостей на 67-й минуте Николо Турко.

По итогам трех туров туринцы набрали семь очков и поднялись на первое место в группе. «Зенит» остался на третьем месте с тремя очками.

Юношеская Лига чемпионов

3-й тур