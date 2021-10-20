РФС отреагировал на введение Путиным нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября

Российский футбольный союз (РФС) ожидает разъяснений Роспотребнадзора о порядке проведения спортивных мероприятий с 30 октября по 7 ноября

Президент России Владимир Путин поддержал предложение ввести в РФ нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с пандемией. Путин также призвал руководителей регионов серьезно оценить эпидемиологическую ситуацию и при необходимости ввести нерабочие дни с 23 октября.

«Мы находимся в постоянном контакте с Роспотребнадзором и в настоящий момент ожидаем разъяснений по порядку проведения спортивных мероприятий с 30 октября по 7 ноября. Отметим, что большинство клубов, а также РФС на матчах сборной России уже используют систему допуска на стадион по QR-кодам, поэтому на футбол могут попасть только привитые и переболевшие зрители», - сообщили в пресс-службе РФС.