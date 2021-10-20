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20 октября 16:15
автор: Александр Бойченко

Гисдоль сообщил, что Едвай и Мурило не смогут сыграть против «Галатасарая»

Матч Лиги Европы между «Локомотивом» и «Галатасараем» состоится 21 октября.

Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль сообщил, что в игре против турецкого «Галатасарая» не смогут сыграть Едвай и Мурило, поскольку они восстанавливаются после полученных травм.

«Баринов и Пабло являются спасительной связкой, которая помогла нам в обороне, - сказал Гисдоль. - Ситуация с центральными защитниками остается напряженной, но мы надеемся, что скоро поправится Тин Едвай и восстановление Мурило тоже не затянется», - передает слова наставника «железнодорожников» ТАСС.

Напомним, что матч «Локомотив» - «Галатасарай» состоится 21 октября в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. После двух стартовых туров «железнодорожники» занимают последнее место в группе с одним очком. «Галатасарай» располагается на первом месте с четырьмя баллами.

источник: ТАСС
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