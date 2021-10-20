«Спартак» - «Лестер»: Ларссон и Соболев выйдут в старте

Сегодня, 20 октября, пройдет матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» на «Открытие Банк Арена».

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Мозес, Зобнин, Литвинов, Айртон, Бакаев, Соболев, Ларссон.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Сёюнджю, Эванс, Амарти, Томас, Мэддисон, Тилеманс, Сумаре, Рикарду, Дака, Ихеаначо.

Матч «Спартак» - «Лестер» состоится сегодня, 20 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров из Герции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом.

После двух туров в группе C «Спартак» с тремя очками располагается на второй позиции. «Лестер» находится на четвертой строчке квартета, набрав одно очко.