Футболист «Астаны» Томасов предлагал свои услуги московскому ЦСКА

Полузащитник «Астаны» Марин Томасов был заинтересован в переходе в ЦСКА. Хорватский футболист выступил с соответствующим предложением к помощнику тренера армейцев Григория Бабаяна, но клуб не рассмотрел его кандидатуру.

Томасов является игроком «Астаны» с 2018 года. За это время он трижды становился чемпионом Казахстана и неоднократно признавался лучшим игроком года и месяца в чемпионате Казахстана. Его контракт с командой истекает через год.

Томасов перешел в «Астану» из хорватской «Риеки» 1 июня 2018 года за 500 тысяч евро. В нынешнем сезоне полузащитник забил 17 голов и отдал десять передач в 22 матчах чемпионата Казахстана.