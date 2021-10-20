«Ньюкасл» интересуется покупкой Озила

«Ньюкасл» рассчитывает приобрести полузащитника «Фенербахче» Месута Озила, сообщает турецкий журналист Экрем Конур.

В этом сезоне Озил сыграл за «Фенербахче» десять матчей, на его счету три гола и одна результативная передача. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную цену полузащитника в 3,8 миллиона евро.

Напомним, что большую часть акций «сорок» (около 80 процентов) приобрел Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media.

Глава PIF Ясир аль-Румайян занял пост неисполнительного председателя правления клуба. Исполнительный директор PCP Capital Partners Аманда Стейвли вошла в совет директоров «Ньюкасла».

По информации СМИ, предыдущий владелец клуба миллиардер Майкл Эшли продал команду за сумму около 360 миллионов евро.