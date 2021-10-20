Каррера рассказал о шансах «Спартака» против «Лестера»

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился своими ожиданиями от матча красно-белых против «Лестер Сити» в Лиге Европы.

«Я смотрел последний матч «Лестера» с «Юнайтед», и эта команда качественная во всех линиях. Преимущество «Спартака» может заключаться в том, что защита соперника высока, их можно обыграть в контратаках», - сказал Каррера в видео на YouTube-канале «Коммент шоу».

После двух туров в группе C «Спартак» с тремя очками располагается на второй позиции. «Лестер» находится на четвертой строчке квартета, набрав одно очко.