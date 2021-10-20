Карерра заявил, что готов рассмотреть предложение «Спартака» зимой

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов рассмотреть предложение красно-белых.

«Что я буду делать, если «Спартак» свяжется со мной в декабре? Конечно, я готов рассмотреть этот вариант. Я не готов никому отказать», - сказал Каррера в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что именно под руководством Карреры «Спартак» выиграл чемпионат России в 2017 году. Итальянец покинул команду в 2018 году. В последний раз специалист тренировал итальянский «Бари», откуда ушел в апреле 2021 года.