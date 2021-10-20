Российская премьер-лига отреагировала на введение в стране нерабочих дней из-за коронавируса

В российской премьер-лиге отреагировали на введение в стране выходных из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Напомним, что глава государства Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в связи с пандемией.

«РПЛ организует матчи в соответствии с Регламентом, включая санитарную часть. Оперштаб РПЛ мониторит ситуацию и будет действовать исходя из решений органов исполнительной власти субъектов РФ в городах проведения матчей РПЛ», — сообщает пресс-служба организации.

Президент России призвал руководителей регионов оценить эпидемиологическую ситуацию и при необходимости ввести нерабочие дни с 23 октября.