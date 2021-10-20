«Спартак» выигрывает у «Лестера» после первого тайма матча Лиги Европы

Московский «Спартак» на своем поле обыгрывает английский «Лестер» в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы.
После половины игры счет 2:1 в пользу красно-белых.
«Спартак» отличился уже на 11-й минуте. Автором гола стал нападающий Александр Соболев. Второй мяч забил форвард Джордан Ларссон (44-я минута). Шведу ассистировал Виктор Мозес.
У «Лестера» отличился Патсон Дака. Он забил гол на 45-й минуте.
После двух туров в группе C «Спартак» с тремя очками располагается на второй позиции. «Лестер» находится на четвертой строчке квартета, набрав одно очко.