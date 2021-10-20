Ларссон удвоил преимущество «Спартака» в матче с «Лестером»

В эти минуты идет первый тайм матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и английским «Лестером».

На 11-й минуте встречи красно-белые открыли счет. Автором гола стал нападающий Александр Соболев. После удара форварда мяч угодил в спину полузащитника «Лестера» Бубакари Сумаре , а затем залетел в ворота Каспера Шмейхеля. Для Соболева этот мяч стал дебютным в еврокубках.

На 44-й минуте спартаковцы удвоили преимущество благодаря забитому мячу Джордана Ларссона. Ему ассистировал Виктор Мозес.

Напомним, что в матче второго тура »Спартак» обыграл на выезде «Наполи» (3:2).