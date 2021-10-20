Дака оформил хет-трик в матче «Лестера» со «Спартаком»

На стадионе «Открытие Арена» продолжается второй тайм матча третьего тура группового раунда Лиги Европы между московским «Спартаком» и английским «Лестером».

Напомним, что после первой половины игры красно-белые выигрывали со счетом 2:1.

На 48-й минуте свой второй мяч в матче забил Патсон Дака. Он же стал автором третьего гола «Лестера». Дака оформил хет-трик на 54-й минуте.

Напомним, что после двух туров в группе C «Спартак» с тремя очками располагается на второй позиции. «Лестер» находится на четвертой строчке квартета, набрав одно очко.