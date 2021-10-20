«Барселона» - «Динамо Киев»: Агуэро и Коутиньо остались в запасе

Сегодня, 20 октября, на стадионе «Камп Ноу» состоится матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором встретятся «Барселона» и «Динамо Киев. Начало встречи запланировано на 19:45 мск.
Барселона: тер Штеген, Мингеса, Пике, Лангле, Альба, Бускетс, де Йонг, Гави, Дест, де Йонг, Депай.
Динамо Киев: Бущан, Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, де Пена, Цыганков, Шапаренко, Супряга.
Напомним, сине-гранатовые потерпели два поражения в стартовых матчах Лиги чемпионов, проиграв «Баварии» (0:3) и «Бенфике» (0:3). На счету киевлян одно очко по итогам двух туров.
источник: «Советский спорт»