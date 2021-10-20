Защитник «Галатасарая» Озтюрк: Что знаю об игроках «Локомотива»? Не очень интересно

Защитник «Галатасарая» Альпаслан Озтюрк поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги Европы с московским «Локомотивом».

«Мы приехали сюда в качестве лидеров группы и хотим в таком же качестве отсюда уехать. Я доволен своей формой, но в первую очередь надо спросить главного тренера. Рад быть частью «Галатасарая». Что знаю об игроках «Локомотива»? Не очень интересно, кто у них лидер в команде. Конечно, они хорошая команда, но мы хотим победить», - приводит слова Озтюрка «Матч ТВ».

Матч «Локомотив» - «Галатасарай» состоится завтра, 21 октября, в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров из Австрии во главе с Харальдом Лехнером.

После двух туров в группе E «Локомотив» с одним очком располагается на четвертой позиции. «Галатасарай» возглавляет квартет, набрав четыре очка.