Соболев оформил дубль и сократил отставание в матче против «Лестера»

В эти минуты идет второй тайм матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и английским «Лестером».

На 11-й минуте встречи красно-белые открыли счет. Автором гола стал нападающий Александр Соболев. После удара форварда мяч угодил в спину полузащитника «Лестера» Бубакари Сумаре, а затем залетел в ворота Каспера Шмейхеля. Для Соболева этот мяч стал дебютным в еврокубках. Удвоил преимущество хозяев на 44-й минуте форвард Джордан Ларссон, отличившийся после передачи Виктора Мозеса. Практически сразу английский клуб сократил отставание усилиями нападающего Патсона Дака (45-я).

В начале второй половины встречи «Лестер» сравнял счет. На 48-й минуте дубль оформил Дака. Затем Патсон продолжил свой перформанс и сделал покер (54-я и 79-я). На 86-й минуте счет сократил Соболев, оформив дубль.

Напомним, что в матче второго тура »Спартак» обыграл на выезде «Наполи» (3:2).