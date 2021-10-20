Главный тренер «Галатасарая» считает, что они с «Локомотивом» играют в группе уровня Лиги чемпионов

Главный тренер «Галатасарая» турецкий специалист Фатих Терим рассказал о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом».

«Мы с «Локомотивом» не новички: часто играем друг с другом на еврокубках, были на открытии их стадиона.

Да, мы лидеры, у нас четыре очка. Понятно, что если мы выиграем, будет преимущество, но если проиграем, у «Локомотива» будут большие шансы на выход. Все команды в группе сильные, это группа уровня Лиги чемпионов», - сказал Терим на пресс-конференции.

Напомним, что матч «Локомотив» - «Галатасарай» состоится 21 октября в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. После двух стартовых туров «железнодорожники» занимают последнее место в группе с одним очком. «Галатасарай» располагается на первом месте с четырьмя баллами.