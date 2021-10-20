«Ньюкасл» предложил Дембеле контракт на 15 млн евро за сезон

Нападающий испанской «Барселоны» Усман Дембеле может перейти в английский «Ньюкасл». Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, «сороки» в течение нескольких месяцев ведут переговоры с представителями Дембеле и предложили игроку контракт на пять лет с зарплатой 15 млн евро за сезон. Действующий контракт француза с «Барсой» рассчитан до июня 2022 года. «Ньюкасл» собирается подписать игрока в качестве свободного агента ближайшим летом.

Напомним, что в 2017 году Усман перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» за 135 миллионов евро. Всего он провел за каталонский клуб 118 матчей, забил 31 гол и отдал 20 результативных передач.