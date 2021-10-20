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Дака - первый игрок в истории Замбии, забивший покер в еврокубках
20 октября 19:33
автор: Александр Бойченко
автор фото: ФК "Лестер"

Дака - первый игрок в истории Замбии, забивший покер в еврокубках

Матч «Спартак» - «Лестер» завершился со счетом 4:3 в пользу английской команды.

В Москве завершился матч между «Спартаком» и «Лестером» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу англичан, Дака оформил покер.

Покер в составе английской команды был забит Патсоном Дака. Он стал первым замбийским футболистом, забившим четыре гола в одном матче еврокубков без учета отборочных турниров. Он также является первым игроком «Лестера», сделавшим это.

Таким образом, «Лестер» набрал четыре очка и занимает второе место в таблице. «Спартак» располагается на третьей строчке. У подопечных Руя Витории два очка.

В четвертом туре группы С эти команды вновь сыграют друг против друга. Встреча пройдет 4 ноября в Лестере.

источник: «Советский спорт»
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