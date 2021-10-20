Рязанцев считает, что «Зенит» способен обыграть «Ювентус» в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургским клубом и туринским «Ювентусом».

«Всегда от наших клубов ждем победы. Не знаю, какая вероятность победы. Отличное начало у «Ювентуса», но посмотрим на матч. Будет очень интересная игра. Способен ли «Зенит» победить? Конечно, они хорошо сыграли с «Челси» и обыграли «Мальме». Почему нет?» - приводит слова Рязанцева ТАСС.

Матч «Зенит» - «Ювентус» состоится сегодня, 20 октября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров из Швейцарии во главе с Сандро Шерером.

После двух туров в группе H «Зенит» с тремя очками располагается на третьей позиции. «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу квартета, набрав шесть очков.