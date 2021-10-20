Юрий Семин: Преимущество «Лестера» было на каждой позиции

Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение «Спартака» в матче 3-го тура Лиги Европы с «Лестер Сити» (3:4).

«Преимущество «Лестера» было по подбору игроков на каждой позиции. Поэтому гости и победили. Что касается качества игры «Спартака», то сложно говорить о качестве, когда проигрываешь. Рассказов? Думаю, тренер разберёт, как он сыграл» — сказал Сёмин «Чемпионату».

Таким образом, «Лестер» набрал четыре очка и занимает второе место в таблице. «Спартак» располагается на третьей строчке. У подопечных Руя Витории два очка.

В четвертом туре группы С эти команды вновь сыграют друг против друга. Встреча пройдет 4 ноября в Лестере.