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20 октября 19:44
автор: Александр Бойченко

Юрий Семин: Преимущество «Лестера» было на каждой позиции

«Лестер» одержал волевую победу над красно-белыми в матче третьего тура Лиги Европы.

Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение «Спартака» в матче 3-го тура Лиги Европы с «Лестер Сити» (3:4).

«Преимущество «Лестера» было по подбору игроков на каждой позиции. Поэтому гости и победили. Что касается качества игры «Спартака», то сложно говорить о качестве, когда проигрываешь. Рассказов? Думаю, тренер разберёт, как он сыграл» — сказал Сёмин «Чемпионату».

Таким образом, «Лестер» набрал четыре очка и занимает второе место в таблице. «Спартак» располагается на третьей строчке. У подопечных Руя Витории два очка.

В четвертом туре группы С эти команды вновь сыграют друг против друга. Встреча пройдет 4 ноября в Лестере.

источник: Чемпионат.com
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