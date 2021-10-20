Дмитрий Губерниев: Выходить на матч с Максименко, да еще и Рассказовым - дурной тренерский вкус

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение московского «Спартака» от «Лестера» (3:4) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«Есть большие вопросы к тренеру «Спартака». Максименко по статистике один из худших голкиперов Премьер-Лиги.!!!! Это если опираться только на цифры!!!. Вратарь должен отбивать хоть что-то….Выходить на такой матч ещё и с Рассказовым - это дурной тренерский вкус. Как и выпускать Ломовицкого на замену!!!! И не надо рассказывать, что там ставить не кого….Селихова в ворота!!!! И того же Зобнина правым центральным защитником. В общем, шикарный матч Айртона, Мозеса, Соболева…И ужасный Руя Витории!!!», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Отметим, что все голы английского клуба забил нападающий Патсон Дака. Форварда опекал защитник красно-белых Николай Рассказов.

Добавим, что «Лестер» набрал четыре очка и занимает второе место в таблице. «Спартак» располагается на третьей строчке. У подопечных Руя Витории два очка.