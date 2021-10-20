Спиридонов - о поражении «Спартака» от «Лестера» в ЛЕ: Надо играть 90 минут, а не 45

Волейболист и болельщик московского «Спартака» Алексей Спиридонов отреагировал на домашнее поражение красно-белых от «Лестера» (3:4) в третьем туре туре группового этапа Лиги Европы.

«Нормальная игра. Проиграли «Лестеру», это не Екатеринбург, не «Урал», не «Уфа». Сегодняшняя игра мне понравилась, хоть и закончился матч поражением. Надо играть 90 минут, а не 45. Патсон Дака хороший, у нас таких нет. А так поражение ожидалось», - приводит слова Спиридонова «СЭ».

После этой победы «Лестер» набрал четыре очка и занимает второе место в таблице. «Спартак» располагается на третьей строчке. У подопечных Руя Витории два очка.

В четвертом туре группы С эти команды вновь сыграют друг против друга. Встреча пройдет 4 ноября в Лестере.