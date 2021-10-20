Евгений Кафельников: «Спартак» не отбывал номер, мне понравилась игра с «Лестером»

Экс-первая ракетка мира и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников отреагировал на домашнее поражение красно-белых от «Лестера» (3:4) в третьем туре туре группового этапа Лиги Европы.

«Я доволен! «Спартак» не отбывал номер, мне понравилась игра. Да, можно говорить, что решил класс игроков. Когда у игрока «Лестера» есть четыре момента и он их всех реализует... Есть ли шансы на выход из группы? Нет, «Спартак» не выйдет из группы. Был шанс, но не получилось. Я расстроен», - приводит слова Кафельникова «СЭ».

После этой победы «Лестер» набрал четыре очка и занимает второе место в таблице. «Спартак» располагается на третьей строчке. У подопечных Руя Витории два очка.

В четвертом туре группы С эти команды вновь сыграют друг против друга. Встреча пройдет 4 ноября в Лестере.