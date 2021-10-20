«Еще не время праздновать». Дака прокомментировал победу своей команды

Нападающий «Лестера» Патсон Дака прокомментировал победу со счетом 4:3 над «Спартаком» в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

«Конечно, я буду помнить об этом. Но я надеюсь, что это не последний покер в моей карьере. Постараюсь забить как можно больше раз.

Еще не время праздновать. Конечно, игра была исторической и требовала много концентрации. Но сейчас нам надо сконцентрироваться на следующей игре, — передает слова Даки корреспондент Sport24.

Таким образом, «Лестер» набрал четыре очка и занимает второе место в таблице. «Спартак» располагается на третьей строчке. У подопечных Руя Витории два очка.

В четвертом туре группы С эти команды вновь сыграют друг против друга. Встреча пройдет 4 ноября в Лестере.