Витория - о поражении «Спартака» от «Лестера»: Нельзя сказать, что наша оборона сыграла плохо

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал игру своих подопечных в матче игре третьего тура групповой стадии Лиги Европы с «Лестером» (3:4).

«Лестер» — качественная команда. Они хорошо действовали на контратаке, но нельзя сказать, что мы проиграли матч из-за действий одного футболиста соперника. «Лестер пользовался моментами и выводил Даку на ударную позицию. Нельзя сказать, что оборона сыграла плохо, это же не проигрыш со счетом 0:10, — цитирует наставника красно-белых «Матч ТВ».

Добавим, «Спартак» располагается на третьей строчке группы C. У подопечных Руя Витории два очка.

4 ноября состоится второй матч «Лестера» и «Спартака». Встреча пройдет на стадионе «Кинг Пауэр».