Ветеран ЦСКА Пономарев: Пропустить четыре мяча от такой команды - безобразие

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев дал оценку игре красно-белых в матче третьего тура Лиги Европы с «Лестером» (3:4).

«Выключил телевизор до конца матча, противно смотреть. Люди в обороне не умеют играть абсолютно. Любого ветерана спартаковского ставь, и он сыграет лучше и грамотнее, чем вся эта высокооплачиваемая банда. 4 мяча пропустить от такой команды — это безобразие. Всю оборону после такого к чертовой матери. Мозес в обороне вообще играть не умеет. Жалко мне «Спартак» как хорошую московскую команду», — сказал Пономарев «СЭ».

Отметим, что все голы английского клуба забил нападающий Патсон Дака. Форварда опекал защитник красно-белых Николай Рассказов.

Добавим, что «Лестер» набрал четыре очка и занимает второе место в таблице. «Спартак» располагается на третьей строчке. У подопечных Руя Витории два очка.