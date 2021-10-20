Денис Глушаков: Не надо убивать Рассказова. Месяц назад все от Коли кайфовали

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за подмосковные «Химки», ротреагировал на домашнее поражение красно-белых от «Лестера» (3:4) в третьем туре туре группового этапа Лиги Европы.

«Конечно, у «Спартака» были ошибки. Сейчас все будут говорить, как из-под Коли Рассказова забивали. Но почему Колю не подстраховали? Я думаю, что не нужно брать и убивать парня. Месяц назад все от Коли кайфовали, говорили, что он прибавил и хорошо играет», - приводит слова Дениса «Матч ТВ».

После этой победы «Лестер» набрал четыре очка и занимает второе место в таблице. «Спартак» располагается на третьей строчке. У подопечных Руя Витории два очка.

В четвертом туре группы С эти команды вновь сыграют друг против друга. Встреча пройдет 4 ноября в Лестере.