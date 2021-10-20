Головин не сможет сыграть против ПСВ в Лиге Европы

Агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о состоянии восстановившегося после травмы игрока.

«Игру с ПСВ он пропустит. Чувствует себя хорошо, но одна тренировка в общей группе слишком мало. Нужно набрать кондиции. По решению тренерского и медицинского штаба Саша остался в Монако и будет готовиться к следующей игре чемпионата», — рассказал Клюев Sport24.

В текущем сезоне французской Лиги 1 Головин сыграл в семи матчах, забил два гола и отдал голевую передачу. Вингер пропускал октябрьские матчи сборной России из-за травмы и должен вернуться в строй к следующему матчу с «Монпелье».