Роман Широков: Очень обидное поражение «Спартака» от «Лестера». Пропустили два необязательных гола

Бывший игрок московского «Спартака» Роман Широков отреагировал на домашнее поражение красно-белых от «Лестера» (3:4) в третьем туре туре группового этапа Лиги Европы.

«Исходя из того, что «Спартак» вел в два мяча, то поражение, наверное, обидное. Не смогли удержать этот счет, потому что очень быстро пропустили два мяча, в раздевалку и из раздевалки. Это психологически, наверное, сильно бьет по команде», - приводит слова Романа «СЭ».

После этой победы «Лестер» набрал четыре очка и занимает второе место в таблице. «Спартак» располагается на третьей строчке. У подопечных Руя Витории два очка.

В четвертом туре группы С эти команды вновь сыграют друг против друга. Встреча пройдет 4 ноября в Лестере.