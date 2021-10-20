Брендан Роджерс: Многие футболисты «Спартака» достойны играть в Премьер-Лиге

Главный тренер «Лестер Сити» прокомментировал победу своей команды над московским «Спартаком» в матче третьего тура Лиги Европы (4:3). «Лестер», проигрывая в счете по ходу первого тайма 2:0, вернулся в игру усилиями Патсона Бака, который оформил покер.



- В России всегда было много техничных и сильных игроков. Я был впечатлен игрой Айртона в первом тайме, Ларссон оказался очень умным игроком. Многие футболисты чемпионата России достойны выступать в Премьер-лиге».

После этой победы «Лестер» набрал четыре очка и занимает второе место в таблице. «Спартак» располагается на третьей строчке. У подопечных Руя Витории два очка.

В четвертом туре группы С эти команды вновь сыграют друг против друга. Встреча пройдет 4 ноября в Лестере.