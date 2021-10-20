Дмитрий Комбаров: Рассказов? Коля, наверное, потерялся в матче с «Лестером»

Экс-защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на домашнее поражение красно-белых от «Лестера» (3:4) в третьем туре туре группового этапа Лиги Европы.

«Рассказов? Я бы не стал никого винить. Конечно, ошибки есть. Из его зоны забили. Но перед этим все пасы один на один отдавали без борьбы и спокойно проходили эту зону.Коля, наверное, потерялся. От этого и голы пошли», - приводит слова Дмитрия «СЭ».

После этой победы «Лестер» набрал четыре очка и занимает второе место в таблице. «Спартак» располагается на третьей строчке. У подопечных Руя Витории два очка.

В четвертом туре группы С эти команды вновь сыграют друг против друга. Встреча пройдет 4 ноября в Лестере.